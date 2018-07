Motorradfahrergestürzt

Der 52-jährige Fahrer einer Suzuki CBR fuhr am Freitag gegen 17 Uhr die L 387 von Unterhausen in Richtung Holzelfingen. An der Einmündung zu einem Sportgelände rutschte er auf der nassen Fahrbahn weg und stürzte. Dadurch verletzte er sich leicht und musste im Klinikum in Reutlingen ambulant behandelt werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Tübinger Verkehrspolizei schließt eine Fremdbeteiligung aus.