Motorradfahrer mit Tempo 221 geblitzt und gefunden

Asbach-Bäumenheim. Der 28-Jährige war am Samstag auf der Bundesstraße 16 bei Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) mit Tempo 221 geblitzt worden. Drei Stunden zuvor wurde er an der gleichen Stelle bereits mit 159 Stundenkilometern erwischt. Erlaubt ist hier Tempo 100. Da die digitale Messstelle beide Fahrtrichtungen überwache, sei das Kennzeichen des Fahrzeugs erfasst worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der 28-Jährige habe beide Verstöße zugegeben. Ihn erwartet nun ein viermonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld von mehr als 1000 Euro.

Ein mit 242 Stundenkilometern in der Oberpfalz geblitzter Motorradraser wird dagegen wohl straffrei davon kommen. Der Unbekannte war am Samstag ebenfalls auf der B16 nahe dem rund 180 Kilometer entfernten Walderbach (Landkreis Cham) nur von vorne fotografiert worden. Der Grund: Die zweite Kamera der Messstelle war kurzzeitig defekt. Damit wurde das hinten an der Maschine angebrachte Kennzeichen nicht erfasst. «Pech für uns, Glück in diesem Fall für den Motorradfahrer», sagte ein Polizeisprecher.