Motorradfahrer gestürzt

Am Samstag um 13.20 Uhr stürzte ein 17-jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße 6769 bei Münsingen. Er kam wegen eines Fahrfehlers zu Beginn einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich hierbei so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Lebensgefahr bestand laut Polizeiangaben nicht. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.