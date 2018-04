Motorradfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Lenzkirch. Der 54-Jährige war bei Lenzkirch in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Biker stürzte und prallte gegen die Leitplanke. Dabei verletzte er sich lebensgefährlich. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Straße war am Freitag während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen mehrere Stunden lang gesperrt.