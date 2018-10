Moskaus tölpelhafte Spione

Moskau. Russlands Geheimdienste blamieren sich unaufhörlich: „Den Jungs vom GRU fehlten nur noch Fellmützen, Papirosy-Zigaretten und Fallschirme auf dem Rücken“, spottet Radio Echo Moskwy über die vier Cyber-Spione des Militärgeheimdienstes GRU, die im April in Den Haag aufflogen. Das niederländische Verteidigungsministerium veröffentlichte vorgestern Details der Operation, die für den GRU peinlich sind. Schon vergleicht das vaterländische Internet die Dämlichkeit der eigenen Agenten mit Kino-Witzfiguren wie Mister Bean.

Die vier mutmaßlichen GRU-Männer waren im April in einem Mietwagen festgenommen worden, den sie vor dem Hauptquartier der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) geparkt hatten, mit Abhörtechnik und einem Notebook an Bord, ganz offenbar, um den OPCW-Server zu attackieren. Jetzt kursieren auch im russischen Internet Fotos eines Taxibelegs, der bei einem der Männer gefunden wurde: über eine Fahrt von der Moskauer Neswischski-Gasse zum Flughafen Scheremetjowo. In der Gasse befindet sich nach Angaben der Niederländer und russischer Medien ein GRU-Stab.

Verhöhnung im Netz

Schlimmer noch, die britische Rechercheplattform Bellingcat ermittelte in einer Datenbank der russischen Verkehrspolizei die Adresse, auf die 2011 der Pkw eines der ertappten GRU-Hacker namens Alexei Moronez angemeldet worden war: ein GRU-Gebäude am Moskauer Komsomolski Prospekt. Insgesamt entdeckten die Journalisten unter dieser Adresse die Namen, Passdaten und Handynummern von 305 Fahrzeughaltern, also von 305 mutmaßlichen GRU-Mitarbeitern. „Misst man die Tölpelhaftigkeit unserer Agenten in Tschepigas, liegt der Tschepiga-Faktor hier mindestens bei 2“, höhnt der Blogger Sergei Medwedew.

Eine Anspielung auf den GRU-Oberst Anatoli Tschepiga alias Ruslan Boschirow. Er hat nach Angaben der britischen Behörden mit einem Komplizen unter dem Decknamen Alexander Petrow im März den Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergei Skripal verübt. Dabei ließen sich beide vor Ort von Überwachungskameras ablichten, warfen das Fläschchen mit dem Gift später in eine Spendentonne, und blamierten sich im September bei einem TV-Auftritt in Russland mit widersprüchlichen Aussagen. Dazu stellte sich heraus, dass der Tölpel-Agent Tschepiga „Held Russlands“ ist. Diese Auszeichnung verleiht eigentlich nur Wladimir Putin persönlich.

Bis vor kurzem waren die Russen überzeugt, die besten Agenten der Welt zu besitzen. Experten glauben, die Geheimdienstler hätten sich an ihren Erfolgen berauscht und sich darauf verlassen, „dass sie ungestraft davon kommen, weil der Westen beide Augen zudrückt.“ Stefan Scholl