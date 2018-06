Montreux rockt

Für den Glam-Faktor sorgt die Super-Gruppe Hollywood Vampires mit Alice Cooper, dem Aerosmith-Gitarristen Joe Perry und Schauspieler Johnny Depp. Das Festival eröffnen die italienischen Superstars Zucchero und Paolo Conte.

Allein acht der 16 Abende im größten der drei Konzertsäle sind in diesem Jahr mit Rockmusik und mit Musikern belegt, die schon seit der Gründung des Festivals auf den Bühnen der Welt musizieren und wichtige Stationen der Rockgeschichte repräsentieren, wie Van Morrison, John Cale, die Grunge-Rocker Alice In Chains, Queens of the Stone Age, die Industrial-Pioniere Nine Inch Nails oder Blues-Rocker Jack White, Deep Purple, die ihren Allzeit-Hit „Smoke on the Water“ in Montreux schrieben, Temperance Movement sowie Steve Winwood. Auch Iggy Pop startete bereits vor fünf Jahrzehnten mit den Stooges seine Karriere. Der Jazz ist mit Avishai Cohen, Carla Bley, Gregory Proter, Chick Corea, Bugge Wesseltoft und Brad Mehldau ebenfalls mit großen Musikern im Programm vertreten. NERD mit Pharrell Williams, Portugal.The Man, James Bay, Charlotte Gainsbourg, The Blaze, Ben Howard und Nils Frahm sorgen neben anderen Stars in einem dritten Konzertsaal für weitere musikalische Facetten. Außerdem bietet das Programm während der 16 Festivaltage rund 250 Gratis-Konzerte, Musikfilme, Aftershow-Konzerte, Musikwettbewerbe, Salsa-Boote und Blues-Zugfahrten sowie Club-Partys mit international bekannten DJs. Zu Ehren von David Bowie, der einige Zeit in Montreux lebte und zuletzt im Jahr 2002 beim Festival spielte, wird eine Ausstellung gezeigt. Sie dreht sich um dessen berühmte Tournee als Ziggy Stardust zwischen 1972 und 1973.

