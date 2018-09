Monatlicher Gottesdienst im Torbogen-Theater

Am kommenden Sonntag, 23. September, wird Tilman Just-Deus, der neue evangelische Pfarrer für „Rottenburg-Süd“ in sein Amt eingesetzt, mit einem Gottesdienst um 10.15 Uhr in der evangelischen Kirche in der Kirchgasse. Eine Viertelstunde später geht keine 200 Meter davon entfernt – im „Theater am Torbogen“ – ein weiteres kirchliches Projekt an den Start: die neue „Freie evangelische Gemeinde“ (Fe...