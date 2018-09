Mössingen nimmt Favoritenrolle an

Optimismus herrscht vor dem ersten Spieltag der Handball-Bezirksliga bei den Teams aus dem Landkreis. Vergleichsweise am bescheidensten gibt sich Jens Hipp, Trainer der SG Nebringen/Reusten. Nach dem Abstieg aus der Landesliga hatte sein Team anfangs der vergangenen Saison große Schwierigkeiten, in der Bezirksliga anzukommen. In diesem Jahr „wollen wir einfach gut reinkommen in die Saison und bef...