Mit wachsender List und Lust

Dieses korrekt aufzutragen, gleicht einer Wissenschaft. Ein Labor braucht man dafür allerdings nicht – im Gegenteil. Primoz Pikl, Ex-Profi und heute Wachser für eine handvoll Weltcup-Springer, bearbeitet die Skier in einem Bauwagen, auf einem zur Werkbank umfunktionierten Biertisch mit Schraubstöcken. Halbvolle Speziflaschen reihen sich darauf, allerhand mehr oder weniger malträtiert aussehende Werkzeuge liegen umher, für später steht schon Wein bereit. Und was Pikl mit den Skiern anstellt, liegt tatsächlich zwischen Wissenschaft und Kunst. In einer Art Zuckerstreuer befindet sich das pulverisierte Wachs, das er liebevoll auf die Bretter streut, die für Freitag, Stoch und Co. die Welt bedeuten.

Dann schnappt er sich eine Bohrmaschine, steckt eine Bürste auf die Spitze und schleift damit die Skier ab. Wachsstreifen fallen auf den Boden, zwischen Dosen und Keks-Papieren. Professionell sieht das alles weniger aus, aber es scheint zu funktionieren. „Beschwert hat sich noch keiner“, sagt Pikl. Am Wachs liegt es also nicht, wenn es mit dem Springen hakt. Bei Wettbewerben tausche er sich mit Kollegen schon mal aus, sagt Pikl. „Am Ende machen wir ja doch alle das Gleiche.“ Ach ja? Das Fenster seines „Labors“ hat Pikl zumindest ziemlich fachmännisch abgeklebt.