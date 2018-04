Mit moderner Technik gegen Raser

Stuttgart. Einige Monate länger als geplant war haben die Bauarbeiten an der Bundesstraße 10 zwischen den Anschlussstellen Neckarpark und Hafen-Süd gedauert. Nun ist die Erneuerung der Fahrbahndecke mit Flüsterasphalt abgeschlossen, die neuen Leitplanken aus Stahl sowie die Betonschutzwände auf dem Mittelstreifen sind fertig aufgebaut. Sie sollen unter anderem verhindern, dass Lastkraftwagen auf die Gegenfahrbahn geraten.

Im Zuge der Bauarbeiten mussten die stationären Blitzer an der B 10 in Wangen und Hedelfingen abgebaut werden. Wer denkt, dass er auf der Bundesstraße fortan ungestraft rasen darf, täuscht sich aber: Voraussichtlich im Sommer sollen am Standort der alten Blitzer moderne Lasersäulen installiert werden, die den Verkehr in beide Fahrtrichtungen überwachen, erklärt Jana Steinbeck von der Pressestelle der Stadt Stuttgart auf Anfrage. Vergleichbare Geräte sind unter anderem auf der Theodor-Heuss-Straße in der Innenstadt zu finden. Bis die Blitzer stehen, will die Polizei Geschwindigkeitskontrollen mit mobilen Geräten durchführen. agr