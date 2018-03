Mit der Kraft der Frauen

Ulm. Moshi setzt sich unter Druck: „Ich will alles in Deutsch machen.“ Doch Sprache lernen, sich um die kleine Tochter kümmern, Integrationsangebote wahrnehmen und Geld verdienen wollen ist zusammen zu viel. Hinzu kommt die Sorge um den Ehemann und die ältere Tochter, die noch nicht in Deutschland leben. Die 30-Jährige aus Togo drückt ihre Hände an die Schläfen, so als könne sie alle Anforderungen auf einmal in ihren Kopf pressen. Deutschland verlangt viel von ihr. „Ich war einmal Polizistin.“ Das hieß etwas in ihrem Land. Jetzt hat es keine Bedeutung mehr. Neustart in Deutschland. Für Moshi und viele andere Frauen, die Kriege und Krisen nach Deutschland getrieben haben, ist das ein schwieriger Prozess.

Fremde Sprache, fremde Kultur, fremdes Rollenverständnis. „Hier in Deutschland haben Frauen viele Rechte“, staunt Ebtisam aus Syrien. In ihrer Heimatregion wurde sie mit Einschränkungen drangsaliert. Frauen, die sich alleine in der Öffentlichkeit bewegten, drohten ihren guten Ruf zu verlieren. Jetzt muss die Mutter zweier Töchter genau das leisten. Anpassung an die liberale westliche Lebensweise wird verlangt, schnell und umfassend. „Die Leute sehen gar nicht, was das für uns heißt und wie sehr wir uns mühen“, klagt Iyana, eine junge Syrerin.

Nicht nur die Anstrengungen der Flüchtlinge werden übergangen – es sind oft genug die Frauen selbst. In der Integrationspolitik spielen sie die zweite Geige. Integrationspolitik folgt dem drängendsten Problem. Und das kommt von Männern. Sie bestimmen die Schlagzeilen und damit auch die Wahrnehmung der Zuwanderer in der Öffentlichkeit. Seit den Übergriffen an Silvester in Köln 2015, hat sich der Blickwinkel noch einmal verengt: auf junge, männliche Migranten. Sie werden pauschal oftmals gleichgesetzt mit Kriminalität, islamistischer Radikalisierung und Gewalt. In ihrem Schatten bleiben Frauen. Zu unauffällig, scheinbar ohne größere Relevanz für das Aufnahmeland.

grafik swp Foto: grafik swp

Das könnte sich rächen. Schon einmal, beim Zuzug der ersten Gastarbeitergeneration in den 60er und 70er Jahren, hat Deutschland weiblichen Zuwanderern den Rücken gekehrt. Man ließ es zu, dass sie sich zurückzogen in den Familienkreis und wunderte sich Jahrzehnte später, wie massiv sich Parallelwelten verfestigen konnten. Abgeschottete Migrantenfamilien sperrten Werte und Gepflogenheiten einer liberalen Gesellschaft aus. Der Schaden war für beide Seiten groß. Und er bleibt nicht auf die erste Zuwanderer-Generation beschränkt.

Um als Brückenbauerin im Familienkreis wirken zu können, müssen die Frauen selbst unzählige Brücken überschreiten. „Ich sage meinen Kindern, sie müssen lernen, lernen, lernen, damit sie einmal einen guten Beruf haben“, erzählt Moshi. Wenn schon nicht für sich, so hofft die Mutter, dass ihren Töchtern das Leben in Deutschland leichter gelingt. Das Eintauchen in die fremde Sprache und die Motivation der Kinder, Schule als Chance zu begreifen sind nur zwei Aspekte der Herausforderung, vor der Mütter stehen. Denn wie sollen sie ihre Kinder erziehen in dem fremden Land? Welche Werte ihnen vermitteln, welches Rollenbild? Und wie lässt sich Respekt vor anderen Religionen oder Atheisten vermitteln? Die Anforderungen an die Zuwanderer werden steigen.

Pamela, eine 33-jährige Frau aus Nigeria, ist unsicher. Dass Jugendliche in Deutschland so selbstständig sind, verstört sie. „Bei uns zuhause haben Kinder Respekt.“ Dass ihre 16-jährige Tochter einmal mit Gleichaltrigen abends ins Kino gehen könnte, kann sich die Landwirtschaftsingenieurin nur schwer vorstellen. „Was machen Kinder um 22 Uhr noch auf der Straße?“, fragt sie irritiert. Ihre Tochter muss um 19 Uhr zu Hause sein. Ein Umdenken erzwingt auch die Erziehung der Söhne. Die Rolle des allmächtigen Familienoberhaupts taugt für Deutschland nicht. „Die bricht ihnen weg. Dadurch fühlen sie sich gedemütigt “, sagt Sophie Bischofberger, eine gebürtige Tunesierin, die sich in Ulm in der Integrationsarbeit engagiert.

Menschen wie sie können Hilfestellungen geben. Die Brücke bauen müssen die Zuwanderer selbst. Dazu müssen Frauen in das gesellschaftliche Leben eingebunden werden. Das ist alles andere als leicht. Frauen bringen meist eine schlechte und Schul- und Bildungsqualifikation mit. Auch bezahlte Erwerbstätigkeit ist vielen fremd. Geschult werden müssen sie dennoch.

Die deutsche Politik macht den Übergang von einem befristeten in einen unbefristeten Aufenthaltsstatus zunehmend abhängig von der Integration in den Arbeitsmarkt. Damit die betroffenen Frauen dabei nicht chancenlos sind, führt an einer aktivierenden Integrationspolitik kein Weg vorbei.