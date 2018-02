Mit dem Messer am Rücken verletzt

Der afghanische Asylbewerber soll am Mittwochabend einen 17-jährigen Syrer mit einem Messer verletzt haben. Laut bisherigem Ermittlungsstand hatten sich Täter und Opfer gegen 20.30 Uhr am Reutlinger Busbahnhof gestritten. Der alkoholisierte 21-Jährige soll den 17-Jährigen dabei mit einem Messer am Rücken verletzt haben – was das Opfer aber nach eigenen Angaben erst später bemerkte. Der 17-Jährige und sein Begleiter gingen zunächst weiter, als der erste Streit beendet war. Später stießen sie aber offenbar in einer nahegelegenen Tiefgarage nochmals auf den 21-Jährigen und dessen Begleiter. Erneut kam es zum Streit. Beamte des kommunalen Ordnungsdienstes trafen die vier Männer schließlich in der Tiefgarage an. Sie verständigten die Polizei, als der 17-Jährige ihnen mitteilte, dass er verletzt worden sei. Die Polizeibeamten nahmen den Beschuldigten daraufhin vorläufig fest. Die nur oberflächliche Verletzung des 17-Jährigen musste laut Polizei nicht ärztlich behandelt werden. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zu den Hintergründen der Tat dauern an. Bis sich der Beschuldigte gegebenenfalls gerichtlich verantworten muss, befindet er sich laut Polizeibericht wieder auf freiem Fuß.