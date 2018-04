Mit Rote-Beete-Saft zum Sieg

Erstmals hat U19-Juniorenfahrer Marius Mayrhofer beim Grand Prix Bob Jungels in Dippach (Luxemburg) ein Rennen der Kategorie 1.1 gewonnen – die höchste Kategorie des Rad-Weltverbands UCI bei Junioren-Eintagesrennen. „Das ist der bisher größte Erfolg in seiner Karriere“, sagt Vater Robert Mayrhofer, der seinen Sohn auch in technischen Dingen betreut. „Damit ist er in der Junioren-Weltspitze angeko...