Mit Messer Besucher bedroht

Mehrere Besucher des Frühlingsfestes in der Tübinger Straße haben am Freitagabend die Polizei gerufen, weil ein Mann mit einem großen Messer gegen 20 Uhr mehrere Menschen bedrohte. Die Polizei rückte mit vier Streifenwagen an. Vor Ort konnten die Zeugen den Einsatzkräften einen 28-jährigen Reutlinger zeigen, welcher zu diesem Zeitpunkt in einer Hand eine Bierflasche festhielt und mit seiner anderen Hand offensichtlich einen Gegenstand verdeckte. Erst auf mehrfache Ansprache reagierte der Mann und konnte von den Beamten dazu gebracht werden, sich auf den Boden zu legen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten zwei Messer mit einer Klingenlänge von 19 und 7 Zentimetern. Der unter Rauschmittel stehendende 28-Jährige musste auf Anordnung eines Richters die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen. Am Samstag wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt, es wird nun gegen ihn ermittelt.