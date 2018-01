Mit Jared Jordan in der 2. Liga? „Ich schließe es nicht aus“

Die Walter Tigers Tübingen verlieren das Derby in der Basketball-Bundesliga am Samstagabend mit 75:93 (42:54). In der Pressekonferenz haben sich die beiden Trainer John Patrick (Ludwigsburg) und Mathias Fischer (Tübingen) zum Spiel geäußert, während in der Halle noch die Ludwigsburger Fans gefeiert haben. Fischer reagierte am Ende übrigens etwas gereizt auf eine Frage von TAGBLATT-Sportredakteur Hansjörg Lösel.

04:29 min