Die 13-jährige Tübingerin Emelie Fischer von der SSG Reutlingen/Tübingen wurde im hessischen Großkrotzenburg Süddeutsche Meisterin im Freiwasserschwimmen. In 35:03,99 Minuten absolvierte sie die 2,5 Kilometer lange Strecke im See Freigericht West und hatte einen Vorsprung von 50 Sekunden vor der Zweitplatzierten. Der Kurs ging über zwei Runden à 1,25 Kilometer durch den See, 229 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 61 Vereinen starteten. Für Emelie Fischer war es der erste Freiwasserwettkampf überhaupt. „Es war ein komisches Gefühl, unter sich nicht viel zu sehen, aber auch spannend“, sagte sie, „viele Dinge sind anders als im Becken. Das fängt schon beim Start an, da wird mit Händen und Füßen gearbeitet. Totzdem ein tolles Erlebnis.“