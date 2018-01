Mit Co-Trainer als Schiedsrichter: SC Freiburg gewinnt

Sotogrande/Spanien. Gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern siegte der Sport-Club am Sonntag mit 2:0 (2:0). Auf dem Trainingsgelände in Sotogrande erzielte Neuzugang Lucas Höler in seinem ersten Spiel sein erstes Tor für die Freiburger (39.). Zuvor hatte Marco Terrazzino (33.) zur 1:0-Führung getroffen. Das Spiel wurde mit 15-minütiger Verspätung angepfiffen, weil das Schiedsrichter-Gespann nicht erschienen war. Kurzfristig sprang der Freiburger Co-Trainer Lars Voßler als Referee ein, an der Linie assistierten ihm der SC-Trainerpraktikant Ersan Parlatan und FCK-Ersatztorwart Lennart Grill.