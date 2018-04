Mit Anlaufschwierigkeiten

Trotz Schwierigkeiten zu Beginn haben die Red Knights Tübingen ihr erstes Heimspiel mit 28:6 (7:6) gewonnen. 300 Zuschauer waren auf das Tübinger Holderfeld in die Stemmler-Arena gekommen, wo die Tübinger Defensive zu Beginn von den Neckar Hammers aus Villingen-Schwenningen gut gefordert wurde.Die Hammers schafften viele Läufe in die Endzone und führten so mit 6:0. Allerdings gelang es der Tübing...