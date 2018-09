Mit 50 immer noch eine der besten

Am vergangenen Wochenende spielte Qianhong Gotsch mit der SV Böblingen beim Qualifikationsturnier zum Deutschen Pokal, dem Final Four, in Seligenstadt. Drei Einzelsiege schaffte sie – für das Weiterkommen ihres Teams reichte es jedoch nicht.Die Bundesliga-Saison beginnt für die Böblingerinnen am Samstag bei Aufsteiger TSV Langstadt. Mit Qianhong Gotsch, die schon so was wie eine Vereinslegende is...