Missbrauchsprozess Freiburg: neun Jahre Haft für Schweizer

Freiburg. Zudem ordnete das Landgericht Freiburg in seinem Urteil am Montag Sicherungsverwahrung an. Der Mann bleibe so nach Absitzen seiner Haftstrafe hinter Gittern, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Bürgelin. Außerdem müsse er 14 000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Dieses Geld gehe an das Opfer der Taten. Der gelernte Maurer aus dem Kanton St. Gallen hatte zugegeben, den heute neun Jahre alten Jungen dreimal vergewaltigt und dafür Geld gezahlt zu haben (Az.: 6 KLs 160 Js 35554/17).