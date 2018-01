Ministerium: Rettungsdienst schneller vor Ort als verlangt

Mainz. Dieser sei bei Notfällen im Durchschnitt schneller vor Ort als gesetzlich verlangt, teilte das Ministerium am Mittwoch in Mainz mit. Es dauere im Schnitt 7 Minuten und 16 Sekunden, bis ein Rettungswagen am Einsatzort eintreffe, was deutlich unter der gesetzlichen Frist von 15 Minuten liege, betonte Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD). Die gesetzliche Hilfeleistungsfrist von 15 Minuten werde in mehr als 94 Prozent aller Notfalleinsätze im Land erreicht.

Stich reagierte damit auf einen Bericht des SWR. Dieser hatte Rettungsdiensteinsätze in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg aus dem Jahr 2016 untersucht und war zu dem Schluss gekommen, dass mehr als 15 Prozent der Rheinland-Pfälzer mit Blick auf die im Rettungsdienstgesetz festgelegte Viertelstunde unterversorgt seien.

Dem SWR zufolge fordern Notärzte und Fachleute, dass der Rettungsdienst bei schweren Unfällen und Erkrankungen - wie zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall - sogar innerhalb von zehn Minuten beim Patienten sein soll. Das sei in Rheinland-Pfalz bei mehr als 1800 Gemeinden mit rund 2,6 Millionen Menschen nicht der Fall. Das Innenministerium sagte indes, die Einsatzzeit von 15 Minuten sei in Abstimmung mit medizinischen Fachkreisen im Gesetz festgelegt worden.