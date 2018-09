Ministerin unter Feuer

Stuttgart. Seit Jahren sammelt die Landtagsopposition Munition gegen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne). Im Untersuchungsausschuss „Zulagenaffäre“ schürfen besonders SPD und FDP nach belastendem Material. Auch aus der bisherigen gerichtlichen Aufarbeitung der oft beschriebenen Vorgänge an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg tragen sie Stoff in die Magazine. Immer mal schießen sie auch Giftpfeile in Bauers Richtung. Aber gestern reiten sie erstmals eine große parlamentarische Offensive.

„Herr Ministerpräsident, entlassen Sie diese Ministerin“, ruft SPD-Fraktionschef Andreas Stoch Winfried Kretschmann (Grüne) zu. Gemeinsam mit der FDP haben die Sozialdemokraten einen Entlassungsantrag gestellt. Stimmen zwei Drittel der Abgeordneten zu, muss Kretschmann Bauer entlassen. Stoch weiß: Dafür wird es heute nicht reichen. Er versucht es dennoch.

Bauer habe, führt er aus, Parlament und Öffentlichkeit getäuscht und „ihre Position missbraucht“. Sie habe veranlasst, dass dem Untersuchungsausschuss und Gerichten wichtige Dokumente nicht vorgelegt wurden und sie habe ihre Dienst- und Fürsorgepflichten gegenüber der Ex-Hochschulrektorin Claudia Stöckle verletzt. „Dies sind Vorwürfe, die schwer wiegen und einen Entlassungsantrag rechtfertigen“, sagt Stoch.

Sein FDP-Kollege Hans-Ulrich Rülke geht noch weiter, nennt Bauer „eine Straftäterin“. Er bezieht sich dabei in robust zuspitzender Weise auf das Verwaltungsgericht Stuttgart. Dieses hat jüngst geurteilt, eine von Bauer als unabhängig dargestellte Kommission, deren Bericht und Empfehlungen zur Befriedung der im Chaos versinkenden Hochschule 2014 eine Rolle bei der Abwahl der Rektorin Stöckle spielten, sei gar nicht unabhängig gewesen, sondern von Bauer gesteuert worden. Die Ministerin bestreitet das, hat Berufung gegen das Urteil eingelegt. Doch Rülke ist sicher: „Sie haben vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags von Baden-Württemberg hier die Unwahrheit gesagt.“

Auch Rainer Podeswa (AfD), dessen Fraktion im Untersuchungsausschuss bisher nicht sehr mit Aufklärungsarbeit in Erscheinung getreten ist, wütet. Bauer habe, so sein Urteil, „in einem demokratischen Spitzenamt nichts zu suchen“.

Die Verteidiger der Ministerin halten dagegen. Schon vor Tagen stellten sich die Vorsitzenden aller Universitätsräte des Landes hinter Bauer, lobten ihre Arbeit, nannten die Rücktrittsforderungen „unbegründet“. Im Parlament steht die Mehrheit, Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagt: „Den Antrag der Opposition weisen wir zurück, denn er ist in der Sache unbegründet.“ Auch Rülkes „abstruse Vorwürfe“ weise er zurück, „und auch die Wortwahl, die Sie verwendet haben“. Die Opposition, glaubt Schwarz, wolle nicht aufklären, nur skandalisieren. Auch der CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart springt Bauer bei. Entlassungsanträge gehörten zwar zur parlamentarischen Kontrolle, „zum System der Checks and Balances“. Jedoch: „Wer ein so scharfes Schwert zur Hand hat, muss auch verantwortungsvoll damit umgehen.“

Schließlich ist der Mann an der Reihe, an den sich der Antrag richtet. „Sie haben die Entlassung meiner erfolgreichen Wissenschaftsministerin beantragt, damit werden Sie keinen Erfolg haben“, beginnt Winfried Kretschmann seine Rede. Bauer habe sein Vertrauen, er stehe „voll und ganz hinter ihr“.

Die Frau, um die es geht, ergreift nicht das Wort. Bauer sitzt während der ganzen Debatte fast reglos auf der Regierungsbank, die Hände auf dem Tisch, und schaut den Rednern zu. Wenn sonst Minister von der Opposition angegriffen werden, tun sie gern unbeteiligt, scherzen mit dem Nebensitzer, fummeln am Handy herum, unterstreichen seitenweise Akten. Bauer tut nichts dergleichen. Konzentriert sieht sie aus, manchmal ein wenig bekümmert, manchmal lächelt sie gequält. Die ständigen Angriffe setzen ihr zu, sagen Vertraute, aber sie sehe sich im Recht.

Irgendwann verstummt der letzte Redner, man stimmt ab. Ergebnis: Die ganze Opposition will die Ministerin entlassen, die ganze Koalition stützt sie, Enthaltungen: keine. Doch ausgestanden hat Bauer die Sache nicht. Wenn ihre Berufung gegen das Verwaltungsgerichts-Urteil scheitert, oder im Untersuchungsausschuss ein harter Beweis auftaucht, wird ihre Verteidigung bröckeln.