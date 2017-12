Milder Start ins neue Jahr

Stuttgart. Wie der Wetterdienst am Freitag mitteilte, kann es noch bis in die Nacht hinein zu Schneeschauern, Frost und Glätte kommen. Am Samstag setzen sich jedoch in ganz Baden-Württemberg die milderen Temperaturen durch. Der letzte Tag des Jahres sei dann trocken und sonnig. Allerdings sei mit starkem Wind und teilweise Sturmböen zu rechnen. In der Nacht werden sie jedoch schwächer, so dass das Raketenschießen um Mitternacht nicht gefährdet sei.