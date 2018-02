Mike Love singt um seinen Ruf

Los Angeles. Mit seiner aktuellen Autobiografie kämpft Mike Love (76), legendärer Frontmann der Beach Boys sowie Texter und Leadsänger solcher Welthits wie „Fun, Fun, Fun“ oder „Kokomo“ gegen das von Kritikern immer wieder bemühte Narrativ vom Musikgenie Brian Wilson, das vom berechnenden, geschmacklosen Geschäftsmann Love künstlerisch ausgebremst, gefeuert und mit Klagen überzogen worden sei.

Mit dem Doppelalbum „Unleash the Love“ (BMG) möchte Love deshalb nun in uns allen die Liebe entfesseln. Die über die letzten 14 Jahre in spärlichen Tourpausen mit kalifornischen Sessionmusikern betont erdig eingespielte Platte geht auf ein in den späten 70ern begonnenes, nie vollendetes Solodebüt zurück, das letztlich 1981 unter anderem Namen und mit gänzlich neuen Songs in die Läden kam. Musikalisch könnte es nicht heterogener zugehen, neben dem Gute-Laune-Pop seiner Stammband findet sich auch mal mehr und weniger in Soul getränkter Gospel-Rock. Selbst fernöstliche Klänge wie in „Pisces Brothers“, das seiner spirituellen Verbindung zu George Harrison gewidmet ist, fügen sich harmonisch ins Ganze ein.

Als Bonus gibt es auf der zweiten CD zwar nicht essenzielle, aber durchaus frische Neueinspielungen alter Beach-Boys-Hits, auf der neben der derzeitigen Beach-Boys-Tourband unter anderem Beach Boy Bruce Johnston, Mark McGrath von Sugar Ray oder die Indie-Popper AJR gastieren. Ob Love mit diesem gelungenen Werk noch an seinem Ruf als „bad guy“ rütteln kann, ist jedoch zu bezweifeln – allein die Friedenstaube auf dem Cover sorgte vorab im Internet für Spott und Häme. cas