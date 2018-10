Mick Schumacher Zweiter beim Formel-3-Saisonabschluss

Hockenheim. Der 19 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher gab sich am Sonntag beim bedeutungslosen Saisonfinale auf dem Hockenheimring seinem russischen Teamkollegen Robert Schwarzmann von Prema Racing geschlagen. Mick Schumacher hatte seinen ersten Gesamtsieg bereits am Samstag perfekt gemacht, ihm gelangen insgesamt acht Rennerfolge.

Durch den Titel hat Mick Schumacher auch die nötigen Punkte für die Superlizenz, die zum Start in der Motorsport-Königsklasse berechtigen würden. Er will nach seinem Erfolg nun aber in Ruhe über seine Rennfahrer-Zukunft nachdenken. «Das werden wir in den nächsten Wochen entscheiden», sagte er. Die Formel 1 bleibt mittelfristig Mick Schumachers Ziel.

Der Präsident des Deutschen Motorsport-Bundes, Hans-Joachim Stuck, lobte ihn als «wahren Champion». «Ganz persönlich freue ich mich für Mick, weil er eine starke und überzeugende Leistung im Rennauto gezeigt hat - trotz eines unglaublichen Drucks durch die Medien und die Öffentlichkeit», sagte Stuck.