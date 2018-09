Methan aus der Maß?

Ja, auch die methanhaltigen Fürze der argentinischen Rinder, der texanischen Black-Angus und der norddeutschen Schwarzbunten haben zu diesem schier endlosen Sommer beigetragen und werden noch für weitere sorgen. Weshalb viele von ihnen dann auch als Ehrengäste zum Grillen eingeladen wurden.

Weniger geläufig ist der Menschheit, dass auch das Münchner Oktoberfest sein Maß zur Erwärmung des Planeten beiträgt. Denn zur Zeiten der Riesengaudi kommt es laut Untersuchungen der Technischen Universität München (TUM) zu einem fünfmal höheren Methangas-Ausstoß als in den restlichen Wochen des Jahres. Kein Wunder bei sechs Millionen essenden und biertrinkenden Wiesn-Besuchern, möchte man denken, und bedauert die Forscher, die gerade in dieses Thema ihre Nase stecken mussten.

Doch sind ihre Ergebnisse gar nicht so anrüchig, denn nur etwa die Hälfte der Menschen produziert im Darm überhaupt Methan, und die andere Hälfte schafft nur wenige Mikrogramm. Nein, so beruhigen die Forscher, es liegt an den Gasgrills in den Zelten, an den Heizstrahlern und am Abwasser aus Toiletten und Gastronomie. Auch nicht schön, aber immerhin kein Grund für überzeugte Klimawandel-Leugner, nun „Fake News“ zu schreien.