Messerattacke in Flüchtlingsunterkunft: 41-Jähriger verletzt

Nürtingen. Das Opfer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 27 Jahre alter Angreifer habe den im Bett liegenden 41-Jährigen am Donnerstag ohne Vorwarnung mehrfach mit einem Messer attackiert. Danach sei der 27-Jährige geflüchtet. Er wurde in der Innenstadt festgenommen. Ihm wird versuchter Mord zur Last gelegt. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Der 27-Jährige habe wohl in einem psychischen Ausnahmezustand gehandelt. Deshalb wurde er vorläufig in die Psychiatrie eingewiesen.