Merlins verpassen ersten Sieg

Crailsheim. In der Basketball-Bundesliga haben die Hakro Merlins Crailheim knapp den ersten Saisonsieg verpasst. Der Aufsteiger unterlag vor 2813 Zuschauern in der Arena Hohenlohe den Gießen 46ers mit 90:92. Frank Turner hatte drei Sekunden vor der Sirene mit zwei Freiwürfen die Chance zum Ausgleich und damit zur Verlängerung, vergab aber beide Versuche. 28 Punkte von Joseph Lawson III reichten nicht zum ersten Erfolg. Für Gießen traf John Bryant (22) am besten.

Die MHP Riesen Ludwirgsburg haben im zweiten Heimspiel den zweiten Sieg gefeiert. Gegen die Eisbären Bremerhaven setzte sich das Team um Topscorer Kelan Martin (20 Punkte) souverän mit 75:58 durch. Meister München gelang gegen Aufsteiger Vechta ebenfalls der zweite Sieg (79:66).

Ein Bundesliga-Trio war im Eurocup im Einsatz. Dabei unterlag Ratiopharm Ulm bei Roter Stern Belgrad aufgrund eines schlechten vierten Viertels mit 73:88. Alba Berlin brannte nach dem 112:55 gegen Jena auch international ein Offensivfeuerwerk ab und schlug Tofas Bursa mit 107:91. Frankfurt machte es spannender und besiegte Turin nach Verlängerung mit 88:85. seb