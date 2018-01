Merkel mahnt Europa

Davos. Zum Schluss lässt Angela Merkel ihren Humor aufblitzen. „Bitte nicht zu bemitleiden“, raunt die Bundeskanzlerin dem Moderator zu. Lacher aus dem Publikum. Im Hintergrund leuchtet das Logo des Weltwirtschaftsforums. Merkel richtet die Aufforderung an Klaus Schwab, den Chef des WEF. Er hatte zuvor Merkel für die Mühen der Regierungsbildung alles Gute gewünscht. Nach der Bitte der Kanzlerin bringt der spröde Wirtschaftsprofessor Schwab nur noch ein paar Wörter hervor: „Wir lernen von Ihnen, wir lernen von ihnen.“

So locker Merkel im Interview mit Schwab parierte, so locker gab sie sich auch vorher bei ihrer Rede am zweiten Tag des Jahrestreffens des WEF in Davos. Um kurz vor halb Drei Uhr ergriff sie am Mittwoch in dem Schweizer Nobelstädtchen das Wort. Der monatelange Hickhack über Jamaika und GroKo in Berlin lag da schon weit hinter ihr. Hier, in den zugeschneiten Bergen Graubündens, nahm sich eine sichtlich entspannte Merkel eine Auszeit vom Berliner Stress. Und sie schlüpfte in eine ihrer Lieblingsrollen: Sie gab die besonnene und mitunter besorgte Staatsfrau, die mit kühler Leidenschaft die Vorzüge der Kooperation beschwört. Einer Kooperation auf allen politischen Ebenen. Regional, national, international. Vor den Entscheidungsträgern aus der globalisierten Welt hatte Merkel mit ihrem Mantra des Miteinanders ein Heimspiel – und sie genoss ihren zehnten Auftritt sichtlich.

Warten auf Trump

Merkel skizzierte nichts weniger als den Gegenentwurf zu einer Politik, wie sie US-Präsident Donald Trump verfolgt. Der „America-first“-Präsident wird beim Stelldichein der Reichen und Mächtigen am Freitag seine Weltensicht zum Besten geben: Nationalistisch, protektionistisch, isolationistisch. Nicht wenige Forums-Teilnehmer fürchten verbale Ausfälle Trumps.

Bundeskanzlerin Merkel jedenfalls vermied es, einzelne Staaten oder Politiker zu attackieren. Zu Beginn des Jahres, in dem sich das Ende des Ersten Weltkrieges mit Millionen Toten zum 100. Male jähren wird, fragte sie: „Haben wir wirklich aus der Geschichte gelernt?“

Dann prangerte sie jene Politik-Strategien an, denen Trump huldigt. „Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiter führt. Wir glauben dass wir kooperieren müssen, dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist.“ Sie warb für eine vertiefte Partnerschaft in der EU, besonders bei der Außen- und Verteidigungspolitik: „Wir müssen unser Schicksal mehr in die eigene Hand nehmen.“ Zumal sollten die Europäer gemeinsam gegenüber den Großmächten USA, China, Indien und Russland auftreten. Und sie machte klar, dass Europa die Kooperation „mit Afrika“ vorantreiben müsse. Denn Europa trage eine „tiefe Schuld“ aus den Kolonialzeiten. her