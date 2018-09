Merkel: Wir haben zu wenig an die Menschen gedacht

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ungewöhnlich offen Fehler im koalitionsinternen Streit um Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen eingeräumt und sich bei den Bürgern entschuldigt. Sie habe sich bei der ursprünglich geplanten Beförderung Maaßens zum Staatssekretär „zu sehr mit der Funktionalität und den Abläufen im Bundesinnenministerium beschäftigt, aber zu wenig an das gedacht, was die Menschen zu Recht bewegt“, sagte Merkel in Berlin. Sie fügte hinzu: „Dass das geschehen konnte, das bedauere ich sehr.“

Die Ablösung Maaßens wegen umstrittener Aussagen zu den Vorgängen in Chemnitz und seine zugleich geplante Beförderung zum Staatssekretär mit einem Gehalt von über 14 000 Euro im Monat hatte für Empörung gesorgt. Der SPD-Vorstand billigte nun am Montag den neuen Kompromiss, ohne formal darüber abzustimmen. Die zuvor geplante Beförderung Maaßens hatte die Große Koalition am Wochenende an den Rand des Bruchs geführt.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer mahnte die Regierung zur besseren Zusammenarbeit. Die CDU-Mitglieder „erwarten auch, dass jetzt ein anderer Arbeitsmodus gefunden wird“. Ähnlich äußerte sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil: „Wir brauchen einen völlig neuen Arbeitsmodus in der Koalition“.

„Ich sage ganz deutlich, das Ergebnis vom letzten Dienstag konnte nicht überzeugen“, sagte Merkel zu der Causa Maaßen. Schon am Freitag habe sie deutlich gemacht, dass es zu einer Neubewertung der Entscheidung von Dienstag kommen müsse. Merkel versuchte offensichtlich, einen neuen Streit zwischen Seehofer und Nahles zu entschärfen, der um die Frage ausgebrochen war, ob der am Sonntag gefundene Kompromiss schon früher vorgelegt, aber zunächst abgelehnt worden war. Dies hatte Seehofer am Sonntagabend angedeutet, worauf ihm Nahles scharf widersprach. dpa

