Meine Frau versteht alles

Seelendrama, Reisebericht, Liebesgeschichte, Dokumentation, Action in einem – am Donnerstagabend hatte ein ganz besonderer Film mit Lokalbezug Premiere. „Die Wachkoma-WG“ zeigt den Alltag im Ceres-Haus in der Mössinger Bahnhofstraße. Annette Saur, die Vorsitzende des „Vereins zur Hilfe für Cerebralgeschädigte“ begrüßte in den Mossinger Lichtspielen zur Vorstellung des Films am Donnerstag mehr als...