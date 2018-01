Meilenweit auseinander

So alarmierend der Befund ist für ein Technologieland, so wichtig ist er. Er macht deutlich, was eine der zentralen Herausforderungen unserer Gesellschaft in den kommenden Jahren sein muss: Die Lebensrealitäten in diesem Land müssen sich wieder angleichen. Während Politik, Medien und technologieaffine Großstädter von Clouds und Big Data palavern, versteht die Mehrheit der Bevölkerung die Begrifflichkeiten nicht. Während es den einen nicht schnell genug gehen kann mit der Digitalisierung und sie den Stillstand beklagen, dreht sich den anderen der Kopf angesichts der rasanten Geschwindigkeit, mit der es in die Zukunft geht.

Und diese Wahrnehmungsunterschiede sind fatal. Sie erzeugen bei Vielen ein Gefühl des Abgehängtseins. Gerade älteren Menschen deswegen die Chancen dieses Fortschritts zu vermitteln, ist eine wichtige Aufgabe. Sie gehört in einen Koalitionsvertrag.