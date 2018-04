Im Gewann „Ob dem Remmingsheimer Weg“ an der K6920 zwischen Obernau und Nellingsheim hat ein Unbekannter am Wochenende mehrere Geräteschuppen aufgebrochen. Dies bemerkte einer der Eigentümer erst am Montagabend und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten an insgesamt fünf Schuppen Einbruchspuren fest. Im Schuppen des Anrufers fehlen mehrere Kanister mit Kraftstoff. Ob der Täter auch in den anderen Schuppen etwas gestohlen hat, wird noch ermittelt. Bereits am 28./29. März waren in dem Schuppengebiet mehrere Schuppen aufgebrochen worden.