Ulm. Dabei kann man froh sein, dass die Telekom den neuen 80-Euro-Tarif überhaupt anbietet, Vodafone und Telefónica/O2 haben diesen nicht im Angebot. Möglicherweise dürfte sich dies auch nicht so schnell ändern, denn Wettbewerb ist der beste Preissenker, wie der Blick über die Grenzen zeigt. Dort, wo es viel Konkurrenz gibt wie in Dänemark, Finnland und Polen, gibt es auch viel fürs Geld. In Deutschland, Belgien und Portugal sieht es mit weniger Mitbewerbern anders aus.

So gesehen war es wettbewerbsrechtlich ein Fehler, den Zusammenschluss von Telefónica und O2 zu erlauben. Doch für den Ausbau der Infrastruktur in Deutschland und den LTE-Nachfolger ist eben nicht der Staat verantwortlich, sondern einzelne Anbieter und die sind gemeinsam stärker. Das Festhalten am Festnetz bindet zudem Investitionen.

Dennoch sind die Leistungen im Mobilfunk in Deutschland mehr schlecht als recht. Es gibt ein löchriges Netz, die Geschwindigkeit ist oft mau und der Preis zu hoch.