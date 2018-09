Mehr als sieben Jahre Haft

Ravensburg. Ein 40 Jahre alter Mann aus dem Kreis Ravensburg ist zu sieben Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden, weil er in zwei Kirchen Feuer gelegt und großen Schaden angerichtet hat. Das Landgericht Ravensburg folgte damit gestern dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Das Gericht in Oberschwaben sah es als erwiesen an, dass der Mann am 10. März in der Ravensburger St. Jodok Kirche eine Sitzbank angezündet hat und verurteilte ihn in diesem Fall wegen schwerer Brandstiftung. Die Flammen richteten einen Schaden in Höhe von etwa zwei Millionen Euro an.

Am selben Tag setzte der Mann in der Kirche St. Martin in Schlier – wenige Kilometer von Ravensburg entfernt – eine Stellwand in Brand. Das Feuer erlosch allerdings rasch von selbst. Das Gericht wertete diese Tat – ebenso wie die Verteidigung – lediglich als Sachbeschädigung.

Der Angeklagte hatte die beiden Taten vor dem Landgericht eingeräumt und ausführlich beschrieben. Die Verteidigung plädierte am Montag für eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten. dpa