Mehr Schulstunden fallen aus

Stuttgart. In Baden-Württemberg fällt im laufenden Schuljahr laut einer repräsentativen Stichprobe mehr Unterricht aus als im Jahr zuvor. Die Abfrage des Kultusministeriums im November 2017 ergab, dass 3,6 Prozent des Pflichtunterrichts ausfielen. In der November-Stichprobe 2016 waren es 3,2 Prozent gewesen. Die Ergebnisse liegen der SÜDWEST PRESSE vor.

Abgefragt wurden 610 Schulen. Die höchsten Ausfälle gab es mit je 5,4 Prozent an Gymnasien und beruflichen Schulen. An beiden Schularten lag die Quote 2016 bei 4,5 Prozent. An Grundschulen, wo Lehrermangel herrscht, blieb der Anteil mit 1,1 Prozent unverändert.

Wie viel Unterricht real pro Schuljahr ausfällt, ist unklar. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) begründete das kürzlich so: „Eine Vollerhebung des Unterrichtsausfalls an über 4000 Schulen würde die Datenqualität in gewissem Umfang steigern. Andererseits würde sich dadurch der Verwaltungsaufwand sowohl für die Schulen als auch für die Schulverwaltung erheblich erhöhen.“ Als Kompromiss gibt es seit dem Jahr 2000 die Stichproben.

Die Abwesenheitsquote, also der Anteil des nicht von vorgesehenen Lehrkräften erteilten Pflichtunterrichts, stieg von 8,4 auf 9,4 Prozent. Auch die Vertretungsquote, der Anteil der Vertretungsstunden am Pflichtunterricht, lag mit 5,8 Prozent höher als 2016.

