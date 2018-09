Mehr Respekt verdient

Berlin. Die Politik hat Ende 2017 reagiert: Helfer sind seither Vollstreckungsbeamten wie etwa Polizisten gleichgestellt, ein tätlicher Angriff wird mit bis zu fünf Jahren Gefängnis geahndet. Doch ob allein härtere Strafen etwas an der Lage ändern, bleibt abzuwarten. Es gibt nach wie vor viele nicht gemeldete Fälle von Taten gegen Retter, an denen härtere Konsequenzen allein nichts ändern.

Die hohe Dunkelziffer in der Statistik gibt es nur, weil die Retter es zu gut mit den Straftätern meinen. Doch damit ist keinem geholfen. Die Rettungskräfte müssen – genau wie der Staat – hart bleiben. Es ist in ihrem eigenen Interesse, jede noch so kleine Straftat zu Protokoll zu bringen. Auch wenn das, gerade in ländlichen Gebieten, wo jeder jeden kennt, nicht so einfach ist.

Man drückt ein Auge zu, weil man keinen Ärger will oder neben all dem Engagement für die Gesellschaft wenig Zeit für den Gang zur Polizei bleibt. Aber es geht hier nicht nur um Gerechtigkeit. Sondern auch darum, dass die Straftäter merken, dass hier eine Grenze überschritten wird. Und dass Polizisten und Rettungskräfte Respekt verdienen.