Mehr Plätze für Kleinkinder

Der Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte habe sich erhöht, sagte Brigitte Gsell, stellvertretende Hauptamtsleiterin, in der Starzacher Gemeinderatssitzung am Montagabend. Kinder zwischen ein und sechs Jahren haben einen Anspruch auf einen Platz in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege. Aber auch Kleinkindern unter einem Jahr steht eine Förderung zu, wenn diese ...