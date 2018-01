Mehr Geld für mehr Küche

Wer vor 15 Jahren das letzte Mal eine Küche ausgesucht hat und nun vor der Wahl steht, wird sich wundern. „Die neuen Küchen sehen grundsätzlich gar nicht so anders aus,“ sagt Kirk Mangels, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche. Aber: „Es ist verblüffend, wie leistungsstark sie geworden sie, wie sehr sich der Nutzen vervielfacht hat.“ Leise sei eine neue Küche, technisch ausgereift mit größerem Komfort – und groß.

Die offene Wohnküche bleibt ein Megatrend. Die Küche wird zu einem komplexen Raum, der mehr denn je im Mittelpunkt des Wohnen steht. Das bringt einige Änderungen mit sich. „Eine Wohnküche muss besser aussehen und repräsentativ sein, sie muss leicht zu reinigen sein, weil man nicht einfach die Türe zumachen kann, und sie braucht leise Geräte, die wenige Geruch verursachen“, fasst Mangels zusammen. Schließlich wolle man nicht in einem stinkenden Wohnzimmer sitzen, in dem es unmöglich ist, sich vernünftig zu unterhalten, weil die Spülmaschine so laut rauscht oder der Kühlschrank wie früher knackt und knattert.

Natürlich sind mit der neuen Größe und der Offenheit auch die Ansprüche an das Design gestiegen. Materialmix ist gefragt, eine Mischung aus Glasfronten, Metallen, Holz. Außerdem spiele die Beleuchtung eine große Rolle. „Es muss eine Arbeitsbeleuchtung geben, aber auch eine, die ein schönes Ambiente schafft.“ Echtholzküchen seien nicht mehr so stark nachgefragt, „Holz ist einfach sehr pflegeintensiv und damit was für echte Fans.“

Die Farben der Wahl sind in vielen Fällen Graustufen, oft in Kombination mit hellen Holztönen. „Grau ist einfach zeitloser als eine knallige Farbe wie rot.“ Manche Trends verlieren auch an Bedeutung. „Vor fünf Jahren waren Hochglanzflächen noch ein Muss, heute setzt man eher auf matte Küchen,“ stellt Mangels fest. Alles sei etwas reduzierter.

Insellösung bleibt in

Das beobachtet auch Stefan Waldenmaier, Vorstand der Leicht Küchen AG mit Sitz in Waldstetten in der Nähe von Schwäbisch Gmünd. Wenn es der Grundriss erlaube, liege die Insellösung nach wie vor im Trend, ebenso ruhige, wohnliche Fronten mit einer warmen, eleganten Ausstrahlung. „Auch eine zeitlose, weiße Küche wird immer im Trend liegen, jedoch ist Weiß nicht gleich Weiß.“ Er spricht von einem gebrochenen, warmen Weiß oder einen Weißton, der ins Lichtgrau übergeht. „Dies wird gern mit strukturreichen, echtholzfurnierten Elementen kombiniert.“ Leicht beobachte schon länger den Trend zu dunklen Hölzern und in der jüngsten Zeit auch zu dunkleren Lackoberflächen.

Alles ist reduzierter, nur der Preis nicht. Die Durchschnittsausgaben für eine Küche sind gestiegen. Waren es vor zehn Jahren noch 5000 EUR im Schnitt, sind es heute 6700 EUR. Die Preise der Hersteller haben damit laut Mangels wenig zu tun, die seien nur leicht gestiegen. „Die Wünsche der Kunden sind konkreter und teurer geworden.“

So werde im höheren Segment nach einem eingebauten Kaffee-Vollautomat oder einem Dampfgarer verlangt. Ein wichtiges Thema seien auch Design-Dunstabzugshauben. Das koste alles Geld. Vielen Menschen sei es das wert. „Man gibt mehr Geld aus und kriegt mehr Küche“, sagt Mangels. Dem deutschen Küchenmarkt geht es gut. So wurden 2016 rund 11,3 Mrd. EUR für Küchenmöbel, Einbaugeräte und Zubehör ausgegeben, wie eine Studie des IFH Köln und der BBE Handelsberatung zeigt. Damit ist der Markt 2016 das siebte Jahr in Folge gewachsen – 2016 um 1,2 Prozent. Auch für die kommenden Jahre sind die Prognosen positiv: Für 2021 rechnen Branchenexperten mit einem Wert in Höhe von knapp 11,5 Mrd. EUR. Aber nicht alle rund 50 Küchenhersteller profitieren von der guten Marktlage, wie Alno zeigt.

Leicht-Vorstand Stefan Waldenmaier bezeichnet die Geschäftslage des Unternehmens mit 600 Mitarbeitern in Waldstetten und Kirchheim als „außerordentlich dynamisch“. Leicht sei mittlerweile in 55 Ländern vertreten und erwarte zum Jahresende 2017einen Umsatz von rund 140 Mio. EUR. 2016 waren es noch 123 Mio. EUR. „Dies gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, in die Zukunft zu investieren und zum Beispiel im kommenden Jahr ein neues Montagewerk zu bauen.“