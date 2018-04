Mediterrane Küche an der Partymeile

Stuttgart. Für Gabriele und Nadia Pontillo sind die vergangenen Monate eine Geduldsprobe gewesen. Mehr als ein halbes Jahr länger hat die Sanierung ihres neuen Restaurants gedauert und am Ende mehr als doppelt so viel gekostet wie geplant. Doch mit dem Ergebnis sind beide mehr als zufrieden. Für ihr Lokal haben sie einen Namen gewählt, in dem Ärger und Freude gleichermaßen zum Ausdruck kommen: „Mamma mia“. Mit seiner verglasten Front fällt das italienische Restaurant an der Stuttgarter Partymeile Theodor-Heuss-Straße sofort ins Auge.

Gabriele Pontillo konnte es kaum erwarten, endlich wieder in der Küche zu stehen. „Schon als Kind habe ich meiner Oma beim Kochen geholfen“, erzählt der leidenschaftliche Koch. Der 45-Jährige stammt aus Neapel und hat als Tellerwäscher angefangen. Zu seinen Stationen als Koch zählen Mailand, New York und München. In Stuttgart war er drei Jahre Küchenchef im „Oggi“ am Kleinen Schlossplatz. Danach führte er Restaurants in Bietigheim und in Kemnat.

Sein Anspruch ist es, auf Basis der klassischen italienischen Küche den mediterranen Geschmack mit einer persönlichen Note zu versehen. Er will qualitativ hochwertiges und saisonales Essen zu einem angemessenen Preis bieten, das auch für jüngere Gäste attraktiv ist. Besonders gern bereitet Pontillo Fisch zu. Dazu gehören auch die Rigatoni mit Meeresfrüchten für 14,50 Euro.

Der Gastronom scheut keinen Aufwand, etwa beim Blätterteigtörtchen Millefoglie (8,50 Euro), das frisch zubereitet ein besonderer Genuss ist. Pontillo bietet ein Tagesmenü für 15,50 Euro mit vier Gängen an: Salat, ein Nudelgericht, Fisch oder Fleisch und Nachtisch. Eine feste Speisekarte gibt es im „Mamma mia“ nicht. Pontillo macht es Spaß, sich täglich Neues einfallen zu lassen.

Bei der Ausstattung des modern gestalteten Restaurants wurde viel Wert auf Details gelegt. Bequem sind die blau bezogenen Sessel und Bänke, die Holztische mit den Metallfüßen sind nach den Wünschen des Gastronomenpaars gefertigt worden, die Lampen hängen wie Tropfen von den hohen Decken. Es gibt Platz für 100 Gäste, verteilt auf drei Stockwerke, weitere 70 Plätze kommen draußen dazu. Rainer Lang

Info www.mammamia-stuttgart.de