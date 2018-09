May will neuen Brexit-Plan vorlegen

Salzburg. In den Brexit-Verhandlungen will Großbritanniens Premierministerin Theresa May neue Vorschläge für die künftige Grenze zwischen Irland und Nordirland unterbreiten. Sie werde die neue Position „in Kürze“ vorlegen, sagte May nach dem EU-Gipfel in Salzburg. Ihr Ziel sei es, bis Mitte Oktober eine vollständige Strategie auszuhandeln.

Zuvor hatte EU-Ratspräsident Donald Tusk dem Plan der britischen Regierung zur Ausgestaltung der künftigen Handelsbeziehungen mit der EU eine klare Absage erteilt. Der bisherige Vorschlag von Premierministerin Theresa May „wird nicht funktionieren“, sagte Tusk in Salzburg.

Premierministers May hatte vorgeschlagen, dass beide Seiten ein Freihandelsabkommen schließen. Bei ihm soll es keine Zölle auf Waren geben – aus ihrer Sicht würde dies auch das Problem mit der künftigen Grenze zwischen Irland und Nordirland regeln. Ausgenommen wären aber Dienstleistungen. Dies lehnt die EU jedoch kategorisch ab, weil sie Wettbewerbsverzerrungen durch britische Anbieter fürchtet.

„Da waren wir uns heute alle einig, dass es in Sachen Binnenmarkt keine Kompromisse geben kann“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Für die EU gebe es „ein paar Maßstäbe“, sagte sie. Zu diesen gehöre auch, „dass man nicht zum Binnenmarkt gehören kann, wenn man nicht im Binnenmarkt ist“. afp/dpa

