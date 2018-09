May geht auf Konfrontation zur EU

London. Einen Tag nach dem von Konfrontation geprägten EU-Gipfel in Salzburg hat die britische Premierministerin Theresa May Flagge gezeigt. Sie forderte von Brüssel neue Brexit-Vorschläge. Die Verhandlungen seien in einer Sackgasse. „Ich habe die EU immer mit Respekt behandelt. Großbritannien erwartet dasselbe“, sagte May ungewöhnlich scharf.

Rückendeckung hatte May zuvor von der heimischen Presse bekommen. So druckte die Boulevardzeitung „The Sun“ am Freitag eine Fotomontage von zwei bewaffneten Gangstern, die Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und den EU-Ratschef Donald Tusk zeigen sollen. Das Blatt bezeichnete die Politiker als „dreckige Ratten der EU“ und schrieb: „Euro-Gangster überfallen May aus dem Hinterhalt“.

„Kein Abkommen ist besser als ein schlechtes Abkommen“, betonte die Regierungschefin in London. Sie werde weder das Ergebnis des Referendums rückgängig machen, noch ihr Land auseinanderbrechen lassen. Darauf liefen die bisherigen Vorschläge der EU aber hinaus. Sie habe einen dritten Weg vorgeschlagen, sagte May. Es sei nicht akzeptabel, dass dieser ohne detaillierte Begründung abgelehnt werde. dpa