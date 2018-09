Maschinen leisten ab 2025 mehr als Menschen

Die Digitalisierung revolutioniert die Arbeitsprozesse, aber in Deutschland sind nach einer Studie des Weltwirtschaftsforums (WEF) nur 46 Prozent der Mitarbeiter für die neuen Jobs gewappnet. Die Zeit dränge, heißt es in der Studie „Die Zukunft der Arbeitsplätze“. Die Revolution habe längst begonnen.

Schon 2025 dürften der Stiftung zufolge Maschinen mehr Arbeitsstunden erledigen als Menschen. Heute würden noch 71 Prozent aller Arbeitsstunden von Menschen verrichtet. Das WEF sieht darin jedoch keine Hiobsbotschaft für die Arbeitsmärkte. „Die Roboter-Revolution schafft netto 58 Millionen neue Arbeitsplätze in den kommenden fünf Jahren“, schätzt die Stiftung. Schon bis 2022 dürften 75 Millionen Arbeitsplätze wegfallen. Gleichzeitig würden aber 133 Millionen neuartige Arbeitsplätze geschaffen.

Allerdings: 50 Prozent der befragten Unternehmen wollen ihre Belegschaft reduzieren, nur 38 Prozent aufstocken. 48 Prozent setzen darauf, „zeitweise“ zusätzliche Spezialisten anzuheuern.

Für die Studie wurden Unternehmen in 20 Industrie- und Schwellenländern befragt, die zusammen 70 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung repräsentieren. Mehr als die Hälfte aller Arbeitnehmer weltweit müssten demnach weitergebildet werden. In Deutschland wollten 73 Prozent der befragten Unternehmen die Beschäftigten schulen. 54 Prozent rechnen aber auch mit Kündigungen. Bürojobs wie in der Buchhaltung dürften schwinden, heißt es. In Bereichen wie Marketing, Verkauf und Innovation wachse der Bedarf. Gewinner seien unter anderen Datenanalysten, Wissenschaftler, Software- und Anwendungsentwickler sowie Social-Media-Experten.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) rechnet in Deutschland momentan noch mit einem anhaltenden Rückgang der Arbeitslosigkeit bis Ende 2019. „Wir sehen am Arbeitsmarkt bis Ende des nächsten Jahres keine Trendwende“, sagte der Behördenchef Detlef Scheele der „Bild am Sonntag“. dpa