Marktplatz-Umbau soll 2019 starten

Stuttgart. Die Schokoladenseite der Stadt ist der Marktplatz nicht, da sind sich Einheimische und Touristen wohl einig. Und da immer wieder gelästert wird und der 40 Jahre alte Betonpflasterbelag sowie der Brunnen von 1714 sanierungsbedürftig sind, steht fest, dass Hand angelegt werden muss. Erste konkrete Ideen, wie die Fläche nach der Umgestaltung aussehen könnte, sind den Gemeinderäten vor fast einem Jahr vorgestellt worden. Baubürgermeister Peter Pätzold schwebte seinerzeit ein „Marktplatz, der unserem Selbstbewusstsein als Stadt entspricht“, vor.

Doch eine solch umfangreiche Planung dauert. Die Umgestaltung des Marktplatzes als „Wohnzimmer der Stadt“ sei ein anspruchsvolles Projekt, sagt Rathaus-Sprecher Martin Thronberens. „An das Ergebnis werden hohe Anforderungen gestellt, denn es gilt die unterschiedlichen Interessen von Anwohnern, Besuchern und Marktplatznutzern zu berücksichtigten.“ Außerdem müssten zahlreiche technische und denkmalrechtliche Vorgaben beachtet werden. Anfang Februar wird das ausgearbeitete Gestaltungskonzept den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Mit der Weiterplanung ist dann nach einer europaweiten Ausschreibung in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen. Ziel ist, mit den ersten Umbaumaßnahmen Ende 2019 zu beginnen.

In den jüngsten Haushaltsberatungen wurde schon mal das nötige Geld freigegeben. Alles in allem rechnet man im Rathaus mit Kosten in Höhe von 8,4 Millionen Euro. Vor einem Jahr war noch von 4,7 (ohne ein Wasserspiel) bis 5,9 Millionen Euro (mit Wasserspiel) die Rede gewesen war. Die Planung sei seit der Kostenangabe von Anfang 2017 aber fortgeschrieben und unter anderem durch die Umgestaltung der Markt- und Münzstraße ergänzt worden, erklärt Thronberens.

Der Brunnen soll aus seiner Mulde auf ein ebenes Niveau gehoben werden. Auch die diagonale Treppe daneben soll weichen, um Barrierefreiheit herzustellen, das Modehaus Breuninger will zudem eine Außengastronomie einrichten. Der marode Bodenbelag mit Kastenmuster soll ebenfalls weg, auch ein neues Beleuchtungskonzept ist vorgesehen.

Bei den Stadträten kamen diese ersten Ideen insgesamt gut an, an einem Element scheiden sich aber weiterhin die Geister: am Wasserspiel. Die CDU-Fraktion hatte im Dezember mit einem Facebook-Film mit sprudelnden Beispielen aus europäischen Städten abermals für den Einbau geworben – und ordentlich Kritik von den Usern eingesteckt. Deren Tenor: zu teuer und zu langweilig. Offiziell ist das Fontänenspiel aber immer noch Teil der Planungen. Caroline Holowiecki