München. Natürlich äußert sich in dieser für die Partei dramatischen Situation niemand – außer dem immer wieder nachtretenden Polit-Oldie Erwin Huber – kritisch über Seehofer. Aber der Schuldige bei einer womöglich historischen Wahlniederlage ist schon ausgemacht: der Vorsitzende. Das sagt auch Söder auf versteckte Weise, wenn er meint: „Eigentlich haben wir in Bayern fast alles richtig gemacht.“ So will er vorausgreifend von eigenen Fehlern und falschen Strategien ablenken.

Die CSU-Planung, mit Seehofer in Berlin als durchgreifendem Innenminister zu punkten, ist überhaupt nicht aufgegangen. Nicht wenige meinen, dass er mit seinem Riesen-Ministerium, zu dem auch Bau und Heimat gehören, überfordert ist. Der Mann sorgt vor allem für Verwirrung und ist äußerst sprunghaft. Früher in der Münchner Staatskanzlei konnte er damit Überraschungspunkte gewinnen, heute blamiert er sich hingegen immer wieder.

Viele in der CSU haben Seehofer spätestens abgeschrieben, als er Anfang Juli des Nachts seine Rücktritt- und Rücktritt-vom-Rücktritt-Show aufgeführt hatte. Er hat keine Macht mehr in der Partei, er kann auch mögliche interne Gegner nicht mehr disziplinieren. Allerdings wäre sein Abgang jetzt natürlich eine Katastrophe. So erdulden sie ihn noch als Mann von gestern und wünschen sich, dass er bis zur bayerischen Landtageswahl am 14. Oktober nicht für weitere Unruhe sorgt.