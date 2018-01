Mann von Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe. Der 23-Jährige wollte am Donnerstag die Bahntrasse an einer Stelle für Fußgänger überqueren, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah er wohl eine Bahn, die im selben Moment an der Haltestelle einfuhr. Der 23-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer am Kopf. Er wurde in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wurde noch untersucht. Geklärt werden muss einem Sprecher der Polizei zufolge etwa, ob die an der Unfallstelle installierte Ampelanlage auf Rot stand.