Mann überrollt Bahnmitarbeiter mit Koffer

Stuttgart. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, kam es zwischen dem 59-jährigen Fahrgast und dem Bahnmitarbeiter am Donnerstag bei einer Ticketkontrolle zum Streit. Der Fahrgast stieß den 50-Jährigen zu Boden. Anschließend stieg er laut Bundespolizei über den Mitarbeiter - und zog dabei rücksichtslos seinen 18 Kilogramm schweren Koffer hinter sich her. Dadurch erlitt der Bahnmitarbeiter Verletzungen an der Nase. Der Fahrgast wurde in Plochingen von der alarmierten Bundespolizei aufgegriffen.