Mann stürzt bei Verfolgungsjagd von Motorrad

Ilsfeld. Der 57-Jährige wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann war zuvor bis zu 180 Stundenkilometer schnell unterwegs, obwohl nur Tempo 70 erlaubt war. Eine Motorradstreife wurde am Freitag auf einer kurvenreichen Strecke von dem Raser überholt und nahm die Verfolgung auf. Trotz Martinshorn und Blaulicht hielt der 57-Jährige nicht an. Nach dem Sturz in einem Kreisverkehr stellte sich heraus, dass sein Motorrad baulich so verändert war, dass es nicht mehr hätte gefahren werden dürfen. Der Mann muss mit einer Anzeige rechnen.