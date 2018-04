Mann nach Messerattacke in Wohnheim verletzt

Kornwestheim. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Verdächtige mehrmals auf einen 27-Jährigen im Hausflur des gemeinsam bewohnten Wohnheimes für Gastarbeiter eingestochen. Die Polizei rückte am Mittwochabend an und konnte den 33-Jährigen nach erfolglosem Zureden und nach einem Pfeffersprayeinsatz mit Gewalt zu Boden bringen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Der Verdächtige wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt und kam in eine psychiatrische Klinik.