Mann nach Flucht aus Psychiatrie in Rumänien festgenommen

Emmendingen. Ein Gericht hatte den 36-Jährigen im April 2017 unter anderem wegen versuchten Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt und in das Zentrum für Psychiatrie eingewiesen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Freiburg mitteilten. Dort habe er einen unbewachten Ausgang auf dem Gelände zur Flucht genutzt. Offenbar wegen des großen Fahndungsdrucks habe er sich am Montag in seiner rumänischen Heimat gestellt. Die Staatsanwaltschaft habe seine Auslieferung beantragt. Ein Gericht müsse anschließend entscheiden, ob der Rumäne seine Strafe im Gefängnis verbüßen muss oder weiter in der Psychiatrie behandelt werden soll.